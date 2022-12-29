Два человека пострадали при взрыве на предприятии «СКТБ Технолог» в Славянке

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 29 декабря произошел взрыв на предприятии ФГУП «СКТБ Технолог». Пострадали двое работников, они госпитализированы, пишет «Фонтанка».

Предприятие расположено на Советском проспекте в микрорайоне Усть-Славянка, на нем синтезируют химические соединения и производят продукты для медицинской и других отраслей промышленности. Между тем, на КПП завода о происшествии не знают, на территорию никого не пускают.

По предварительной информации, в цеху произошла разгерметизация баллонов с газом. На месте работает военное следствие.

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