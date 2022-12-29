Минтуризма оценивает турпоток в Прикамье на уровне 800 тыс. человек

Краевое Минтуризма предварительно оценивает итоги по привлечению туристов в 2022 году в 800 тысяч человек, сообщили «Ъ-Прикамье» в ведомстве. «Точные данные будут от Росстата в 1 квартале 2023 года» - пояснили в ведомстве.

По итогам 2021 года туристический поток в Пермском крае составил более 725 тыс. человек. Отметим, что на грантовую поддержку туристской инфраструктуры в этом году бюджет выделил 290 млн руб. Это позволило реализовать 66 проектов. Средства были направлены на приобретение оборудования, организацию модульных средств размещения и другие проекты. В 2023 году грантовая поддержка будет продолжена. На это направление запланировано выделение 134 млн руб.

В министерстве подчеркивают, что в ближайшие годы ожидают прирост потока туристов в Прикамье. «На наши гранты и в рамках нацпроекта предприниматели закупили новое оборудование. Это не значит что в тот же момент новые туристы к нам приедут. Регион подготовился к новому сезону и к юбилейному году. Так что ожидаем в ближайшие годы прирост» - прокомментировали в Минтуризма.