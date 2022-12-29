В Красновишерске планируется запустить производство топливных брикетов

Проект компании «Вишербиотопливо» по производству топливных брикетов в Красновишерске получил статус «приоритетного инвестиционного». Такое решение приняли члены регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании совета, в создание нового производства планируется инвестировать 25 млн руб. На участке в 2 га по Соликамскому шоссе в Красновишерске будут изготавливать топливные брикеты из отходов лесопиления. По мнению инициаторов проекта, новое производство решит экологические проблемы, вовлекая ранее не используемые отходы во вторичную переработку.

Запустить производственную линию ООО «Вишерабиотопливо» намерено в 2024 году. Срок окупаемости проекта составит 5 лет. На предприятии оборудуют 27 рабочих мест. По планам в 2024-2034 годах налоговые поступления в консолидированный бюджет Пермского края составят 46 млн руб. Также «Вишерабиотопливо» собирается заключить соглашение о сотрудничестве с «Уральским промышленным техникумом» — студенты образовательного учреждения будут проходить практику на предприятии.

По сведениям kartoteka.ru, учредителем и гендиректором ООО «Вишерабиотопливо» является экс-глава столичной частной клиники Валентина Борщева. Новая компания зарегистрирована в Красновишерске 9 сентября. Раньше госпожа Борщева являлась гендиректором московского ООО «Клиника эстетической хирургии «Лик».