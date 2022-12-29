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Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство соседа в состоянии аффекта из-за оскорблений

В Удмуртии перед судом предстанет житель Завьяловского района, которого обвиняют в убийстве соседа в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что сосед мужчины систематически оскорблял обвиняемого и его супругу в период с июня 2021 года. Таким образом, по данным следствия, была создана длительная психотравмирующая ситуация. В результате этого в феврале 2022 года мужчина пришел к соседу и из-за «внезапно возникшего душевного волнения» дважды ударил того ножом.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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