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обновлено 12:27

Два ребенка погибли в пожаре на окраине Воронежа

Сегодня утром в жилом доме на улице Туполева в Левобережном районе Воронежа случился пожар, жертвами которого стали двое маленьких мальчиков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще один ребенок — девочка — доставлен в больницу. Врачи борются за ее жизнь, отметил глава региона

Сообщение о возгорании на улице Туполева, 21 поступило в ГУ МЧС России по Воронежской области в 09:39. В ведомстве сообщили, что в результате пожара в квартире повреждены огнем личные вещи на площади 16 кв. м. Пожар ликвидирован в 10:07.

По предварительной информации, семья, проживавшая в сгоревшей квартире, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу, сообщили в прокуратуре Воронежской области. По факту пожара следственные органы проводят процессуальную проверку, ее ход взят на контроль прокуратурой района.

Мария Старикова

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