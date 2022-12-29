Воронежские таможенники взыскали в пользу федерального бюджета 210 млн рублей

По результатам таможенного контроля в Воронеже после выпуска товаров доначислено более 273 млн руб., взыскано в федеральный бюджет 210 млн руб., рассказали в пресс-службе Воронежской таможни.

За 11 месяцев 2022-го зарегистрировано 1 525 дел об административных правонарушениях, из которых таможня возбудила 1 511. Общая сумма назначенных наказаний в 2022 году составила 307 млн руб., из них наложено штрафных санкций на 305 млн руб., конфисковано товаров и транспортных средств на 2,2 млн руб., по 865 делам об административных правонарушениях вынесены предупреждения, рассказали в ведомстве.

Кроме того, за 11 месяцев 2022 года воронежские таможенники зарегистрировали 65 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых таможня возбудила 16 уголовных дел. Они касаются в том числе уклонения от уплаты таможенных платежей, от исполнения обязанностей по репатриации валюты, по фактам незаконного образования юрлиц, незаконного перемещения через границу наркотиков.

Мария Старикова