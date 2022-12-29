Минэкологии региона объяснило смог в Челябинске влиянием антициклона

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что «дымка», появившаяся в региональном центре с вечера 28 декабря, связана с влиянием антициклона.

«В столице Южного Урала, как и в ряде других городов области, с семи часов вечера вчерашнего дня наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В городе визуально видна дымка, местами – туман и изморозь. Природное явление обычно для этого времени года не опасно для здоровья южноуральцев»,– сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Несмотря на то, что многие челябинцы жалуются на неприятный запах, сопровождающий «дымку», в ведомстве утверждают, что природное явление не связано с деятельностью промышленных предприятий. Круглосуточно работающие посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировали 28 декабря в Челябинске незначительные превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций по аэрозольным частицам, сообщает минэкологии региона.

По данным Челябинского гидрометцентра, как минимум до 19 часов 29 декабря областном центре объявлены метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.