В Северском районе из 12 аварийных домов переселили 131 человека

В Афипском сельском поселении Северского района из 12 аварийных домов переселили 131 человека. Собственникам десяти домов предоставили 44 новые квартиры, остальным выплатили компенсации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Переселение проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общая площадь аварийного жилья в Северском районе составила более 2 тыс. кв. м.

«Перед новогодними праздниками новоселье в современных многоквартирных домах с ухоженной придомовой территорией — это действительно радостное событие»,— отметил замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Татьяна Ручкина

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