Из Омской области в Казахстан пытались незаконно вывезти нефрит на 6 млн рублей

Сотрудники мобильной группы Омской таможни совместно с оперативными сотрудниками пресекли незаконный вывоз в Казахстан более тонны необработанного нефрита на сумму более 6 млн руб.

Контрабанду злоумышленники попытались перевезти нелегальным способом фурой. Транспорт сотрудниками оперативной службы таможни был остановлен в районе международного автомобильного пункта пропуска «Ольховка». В прицепе большегруза находилась крупная партия минерала без специальных документов. Всего около 1,2 т на общую сумму более 6 млн руб.

По факту незаконного перемещения товара через государственную границу России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

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Лолита Белова