На строительство двух диспансеров Саратовской области выделили 3,07 млрд рублей

Правительство РФ выделило на строительство двух саратовских больниц 3,07 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На строительство «Областного клинического онкологического диспансера», рассчитанного на 200 коек, 20 мест дневного пребывания и 12 коек реанимации, с поликлиникой на 300 посещений в смену, который возводится на улице Шехурдина, будет направлено 1,07 млрд руб. в 2023 году.

На строительство «Областного клинического противотуберкулезного диспансера» (453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену) предусмотрено 2 млрд руб. Средства распределят на три года строительства медучреждения: 2023 и 2024 годы – по 900 млн руб. и 200 млн руб. – в 2025 году.

Марина Ковалева