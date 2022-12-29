Джефф Монсон стал первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии

Первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии назначен бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта в соцсетях.

Выборы прошли накануне во время отчетного собрания членов федерации, где обсуждались итоги работы за этот год и планы на следующий. Джефф Монсон был избран большинством голосов, уточнили в минспорте.

51-летний Джефф Монсон провел 88 боев. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Боец также претендовал на титул чемпиона UFC. Господин Монсон родился в США в 1971 году, в 2018 году стал российским гражданином. Живет в Уфе. Женат на россиянке, воспитывает двух детей. В США у него живут трое детей.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте