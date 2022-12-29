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Дело виновника аварии на теплотрассе по ул. Малиновского направили в суд

В Ростове-на-Дону в суде рассмотрят уголовное дело бывшего главного инженера, подозреваемого в нарушении правил безопасности при технических работах, в результате чего произошла авария на теплотрассе и пострадали жители дома на ул. Малиновского,18. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, обвиняемым является 60-летний Сергей Самборский.

По данным правоохранительных органов, фигуранту предъявят обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Главный инженер допустил нарушение при проведении работ на тепломагистрали, из-за чего 21 марта 2022 года произошел прорыв теплотрассы и фонтан кипятка ударил в окна жилого дома.

Дело рассмотрят в Советском районном суде Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Юг» подробно писал об инциденте, в котором пострадали 13 человек. Было затоплено 12 квартир и 3 нежилых помещения. Материальный ущерб составил 11 млн руб.

Анастасия Назарова

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