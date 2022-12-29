В Кузбассе создается министерство туризма

В Кемеровской области будет сформировано отдельное министерство туризма. Это следует из постановления правительства региона, подписанного 28 декабря.

Постановление утверждает положение о министерстве туризма Кузбасса. В числе основных задач новой структуры в документе указаны государственное регулирование в сфере туризма на территории региона, содействие охране прав и законных интересов туристов, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и др.

В настоящее время сфера туризма находится в ведении министерства туризма и молодежной политики. Министерством в статусе и. о. руководит Анжела Ажищева. Она же является начальником управления туризма, входящего в состав министерства.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в ноябре этого года в Кузбассе было объявлено о создании министерства экономического развития.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский