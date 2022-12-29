ГИБДД рекомендует отказаться от поездок на юг Челябинской области

В первые дни нового года на юге Челябинской области ожидаются обильные снегопады. Об этом предупреждает управление ГИБДД по региону и рекомендует водителям отказаться от поездок в этом направлении.

В ведомстве подчеркивают, что личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. «Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда»,– рекомендует пресс-служба регионального УГИБДД. Кроме того, водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров.

По данным Челябинского гидрометцентра, в целом по региону снег возможен в ближайшие четыре дня. Дневные температуры воздуха с 30 декабря по 1 января в разных районах составят от -8 до -19 градусов Цельсия, 2 января потеплеет до -6,-3 градусов.