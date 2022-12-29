Крупнейшие банки Уолл-стрит сокращают годовые бонусы на 30–40%

По данным The Wall Street Journal, ведущие банки США вынуждены идти на сокращение годовых бонусов из-за снижения выручки от инвестбанковских и трейдинговых операций. Сокращение выручки произошло на фоне общего снижения фондового рынка, новых размещений акций и облигаций. По подсчетам Dealogic, совокупная выручка крупнейших банков от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слияниям и поглощениям в уходящем году упала примерно на $50 млрд.

Со ссылкой на источники в банках WSJ сообщает о том, что в JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Jefferies Financial Group бонусный пул сокращен на 30%, а в инвестбанке Goldman Sachs — на 40%. Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон также заявил, что на фоне падения выручки банк может пойти на сокращение рабочей силы уже в начале следующего года. Источники американских СМИ предполагают, что сокращение может затронуть 8% штата инвестбанка, или около 4 тыс. сотрудников.

Меньше всего, как ожидается, на Уолл-стрит пострадают сотрудники подразделений, занимающиеся операциями с валютой и бумагами с фиксированным доходом (государственными облигациями и т. д.). Выручка по этим операциям в текущем году сократилась на 10–15%, поэтому и бонусы сократятся примерно на эту же величину.

Данных о том, сколько именно в нынешнем году составят бонусы на Уолл-стрит, пока нет. В прошлом году, по подсчетам Контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк, средний годовой бонус сотрудников, занятых операциями с ценными бумагами в крупнейших банках США, составил рекордные $257,5 тыс. Если сокращение в нынешнем году составит 30%, средний годовой бонус может не добраться до отметки в $200 тыс. и составить около $180 тыс.

Евгений Хвостик