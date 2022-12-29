В Сочи из магазина пиротехники полицейские изъяли продукцию на 2,5 млн рублей

В Сочи сотрудники полиции изъяли из магазина почти 4 тыс. единиц пиротехники на общую сумму около 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Адлерском районе владелец торгового павильона продавал фейерверки без необходимой документации и разрешения на хранение. В ходе рейда это выявили полицейские и изъяли продукцию.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»). Предпринимателю также грозит штраф.

Татьяна Ручкина

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