В Орловской области завершается создание интерактивной карты убежищ

Завершается работа над интерактивной картой убежищ Орловской области, рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков. «На карту нанесены все объекты. Сейчас мы ее дорабатываем, чтоб можно было определять геолокацию, чтобы было видно, что находится в непосредственной близости от убежищ»,— подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что на заседании оперштаба подвели итоги проверки специально оборудованных подвальных помещений, жителей облцентра проинформируют об их расположении до Нового года.

Вчера, напомним, власти опубликовали интерактивную карту убежищ в Белгороде. Сейчас на ней есть подвалы 711 многоквартирных домов, восьми школ и 45 коммерческих зданий. Это не полный перечень, в мэрии предупредили, что будут обновлять карту.

Мария Старикова

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