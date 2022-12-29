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В Волгограде до суда дошло дело о хищении из федерального и регионального бюджетов 17 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

На скамье подсудимых окажутся 47-летняя учредитель организации и двое ее подчиненных 42 и 56 лет.

По версии следствия, обвиняемые с апреля 2013 по декабрь 2015 года подыскивали сельхозпроизводителей, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с государственной поддержкой. По условиям фермеры должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, после чего предоставить соответствующие сведения в министерство сельского хозяйства области с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии. Когда половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную страховую организацию от имени сельхозпроизводителей, обвиняемые предоставляли документы для компенсации второй части страховой премии. Полученные средства они распределяли между собой. Всего было похищено из средств федерального и регионального бюджетов более 17 млн руб.

Вину в инкриминируемом деянии мужчины отрицают, женщина отказалась от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество фигурантов стоимостью более семи млн руб.

Марина Ковалева

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