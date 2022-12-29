Муниципальные депутаты Петербурга массово закупили билеты на шоу жены Пескова Татьяны Навки

Муниципальные образования Санкт-Петербурга перед Новым годом массово закупили билеты на ледовые представления компании Navka Show. Об этом пишет Закс.ру отмечая, что на эти цели потрачено почти 30 млн руб.

Траты на закупку билетов на шоу выросли, несмотря на призывы чиновников экономить. Компания супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка в Петербург приедет с ледовым спектаклем «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Главную роль в нем исполнит олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова.

Цены на билеты стартуют от 900 руб. Как минимум 15 МО раздавали билеты и продолжают это делать. Всего на шоу Татьяны Навки закупили более 20 тыс. билетов на общую сумму более 29,5 млн рублей. Билеты на шоу также приобрела администрация Петроградского района на 6,3 млн руб. Их выдадут детям мобилизованных граждан и покинувшим территорию Украины ДНР и ЛНР.

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