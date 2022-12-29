Покупка 11 ФАПов в Башкирии обойдется в 36,4 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии заключило контракт на поставку 11 модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) для сел и деревень с ООО НПК «Уралпромоборудование», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 40,7 млн руб. за 36,43 млн руб. (дисконт составил 10,5%). Подрядчик должен поставить ФАПы до 1 августа.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на пяти аукционах намерено выбрать поставщика 57 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В общей сложности на эти цели запланировано до 210 млн руб. Начальная стоимость закупок варьируется от 37 млн до 44,4 млн руб., в каждую из них включено 10-12 модулей. На поставку 12 модулей в рамках предыдущего аукциона минздрав республики заключил контракт с Эдуардом Якуповым за 40,6 млн руб.

ООО НПК «Уралпромоборудование», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтекамске в марте 2012 года. Компания занимается производством машин специального назначения. Принадлежит Сергею Горбунову. В 2021 году выручка предприятия составила 89,3 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Майя Иванова

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