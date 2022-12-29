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Общественный транспорт в Нижнем Новгороде будет работать до 2:00 в новогоднюю ночь

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде продлят до 02:00. Поезда в метро будут отправляться каждые десять минут, начиная с полуночи. Утром 1 января 2023 года работа метрополитена возобновится с 06:00, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, продлят работу трамваев на маршрутах №№2, 3, 8, 21, 417 и троллейбусов на маршрутах №№4, 9, 10, 13, 14, 15, 17 и 31. Автобусы будут работать на маршрутах А-1, А-11, А-40, А-41, А-43, А-45, А-48, А-52, А-61, А-68, А-71 и А-95.

В остальные дни с 31 декабря до 8 января 2023 года общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Андрей Репин

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