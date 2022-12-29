Экспорт черного чая из Кении снизится впервые с 2017 года

В первые девять месяцев 2022 года экспорт черного чая из Кении упал на 22%, до 333,4 млн тонн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации Tea Board of Kenya.

По мнению ее аналитиков, это означает, что экспорт за весь 2022 год также снизится впервые с 2017 года. При этом, так как производство у других крупных экспортеров, в том числе Шри-Ланки, также снизилось, выручка кенийских производителей чая, скорее всего, вырастет в текущем году. Среди причин падения экспорта — самая сильная за несколько десятилетий засуха в Кении, а также снижение спроса со стороны крупнейших импортеров чая.

Кения — один из крупнейших экспортеров чая в мире. По данным Statista, она занимает третье место после Китая и Шри-Ланки. Основные импортеры кенийского чая, на которых приходится 69%,— Пакистан, Египет, Великобритания и ОАЭ.

Яна Рождественская