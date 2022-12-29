На строительство детского сада в Уфе направят до 278 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 18 января 2023 года выберет подрядчика строительства детского сада на Онежской улице, 1 в Кировском районе Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 278 млн руб. Большая часть финансирования поступит из федерального бюджета — 260 млн руб., остальные 18 млн руб. — из республиканского.

Подрядчику необходимо до середины декабря следующего года выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставить оборудование. Детский сад будет кирпичным, трехэтажным, с лифтом. В нем установят видеонаблюдение. После окончания строительства подрядчик должен благоустроить территорию.

Майя Иванова

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