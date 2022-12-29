На Кубани за сутки выявили 48 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 17 заболевших, в Новороссийске — четыре. В Сочи, Анапе, Геленджике, Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском и Усть-Лабинском районах зарегистрировали по два инфицированных. Еще по одному случаю выявили в Курганинском, Лабинском, Мостовском, Тимашевском и Тихорецком районах.

На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 257 человек. Еще 69 лечатся в стационарах.

Всего на Кубани с начала пандемии подтвердили 343 828 случаев COVID-19. Из них 332 371 человек выздоровели, 11 131 — скончались.

Татьяна Ручкина

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