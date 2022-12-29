В Челябинске маршрут автобуса №45 продлили до микрорайона ЧВВАКУШ

С 1 января в Челябинске маршрут автобуса №45 «Аэропорт — Автобусный парк» будет продлен до микрорайона ЧВВАКУШ (Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов). Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт», который ведет казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

Сейчас конечная остановка автобуса №45 — «Автобусный парк». Продленный участок маршрута будет пролегать по улицам Молодогвардейцев, Профессора Благих, Шагольская и Березовая. Интервал движения автобусов составит 30 минут.

Первый рейс от ЧВВАКУШа будет ежедневно отправляться в 5:15, от аэропорта — в 6:15. Последние рейсы назначены на 22:30 и 00:20 соответственно. Также сохранены ночные отправления автобусов от ЧВВАКУШа (3:10) и аэропорта (4:50).