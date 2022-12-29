Подписано соглашение о повышении МРОТ в Башкирии

Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, председатель федерации профсоюзов республики Гузель Мирошниченко и председатель республиканского союза промышленников и предпринимателей Айдар Насибуллин подписали трехстороннее соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Со следующего года МРОТ для работников внебюджетной сферы составит 19 743 руб., для бюджетников — 18 678 руб. Помимо уральского коэффициента в 15% установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7%, за счет чего рост минимального размера оплаты труда для внебюджетников составит 12,3%, для работников бюджетной сферы — 6,3%.

По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, подписанное соглашение направлено «на повышение доходов, качества жизни населения и служит одним из механизмов устранения серых зарплатных схем».

В текущем году МРОТ для бюджетников был установлен в размере 17 570 руб. В Башкирии такую зарплату получают 37 тыс. человек.

Карина Мамаева

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