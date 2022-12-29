«Красный треугольник» станет памятником культурного наследия регионального значения

Комплекс промышленных зданий, известный как «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге, получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Под охрану возьмут 50 корпусов и 11 переходов-галерей, рассказали в пресс-службе КГИОП.

В настоящее время часть зданий используют под офисные помещения или производственные цели. Некоторые и вовсе заброшены, что ускоряет их разрушение. Отдельные здания руинированы. Экспертизу по включению «Красного треугольника» в реестр объектов культурного наследия выполнила известный специалист по промышленной архитектуре Маргарита Штиглиц. До этого комплекс зданий имел статус временно выявленного памятника архитектуры. На территории «Красного треугольника» планируется создание гостиничной инфраструктуры.

В июле «Ъ-СПб» рассказывал, что завод «Красный треугольник» станет общественно-деловым пространством с сохранением промышленного кластера.

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