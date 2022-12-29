Четыре промпредприятия Краснодара получили 4,3 млн рублей субсидий

В Краснодаре четырем промышленным предприятиям выдали субсидии на общую сумму 4,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Субсидирование — один из эффективных инструментов стимулирования деятельности предприятий промышленности. Такой вариант подходит тем, кто не прогнозирует значительное досрочное погашение в будущем, и им важно иметь сниженный платеж в течение всего срока»,— отметила начальник городского управления экономики Елена Васильченко.

ООО «СВ Гласс», расположенное на территории промпарка «Краснодар», получило 918,8 тыс. руб. Также субсидии выделили трем резидентам индустриального парка «Компрессорный»: ООО «Дорсветэнерго» — 2,5 млн руб., ООО «Атисс-М» — 270 тыс. руб. и ООО «Атисс» — 618,5 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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