В Новороссийске определили 12 мест для крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в 12 разрешенных местах Новороссийска. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации города.
Перед праздником спасательные службы обследуют места для купания. Всю ночь у водоемов будут дежурить сотрудники администраций округов, полиция и Служба спасения. К омовению не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В запрещенных местах для купания на побережье и водных объектах организуют патрулирование. Официальные места для массовых крещенских купаний начнут работать с 22:00 18 января до 06:00 19 января 2023 года.
В список разрешенных для крещенских купаний мест вошли:
- центральный пляж Новороссийска;
- пляж «Суджукская коса»;
- пляж «Алексино»;
- рекреационная зона «Нептун»;
- пляж «Широкая балка»;
- пляж «Южная Озерейка»;
- пляж «Дюрсо»;
- рекреационная зона «Мысхако»;
- рекреационная зона «Кристалл»;
- пляж «Малая земля»;
- озеро «Абрау»;
- «Святая ручка».
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