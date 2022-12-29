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В Новороссийске определили 12 мест для крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в 12 разрешенных местах Новороссийска. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации города.

Перед праздником спасательные службы обследуют места для купания. Всю ночь у водоемов будут дежурить сотрудники администраций округов, полиция и Служба спасения. К омовению не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В запрещенных местах для купания на побережье и водных объектах организуют патрулирование. Официальные места для массовых крещенских купаний начнут работать с 22:00 18 января до 06:00 19 января 2023 года.

В список разрешенных для крещенских купаний мест вошли:

  • центральный пляж Новороссийска;
  • пляж «Суджукская коса»;
  • пляж «Алексино»;
  • рекреационная зона «Нептун»;
  • пляж «Широкая балка»;
  • пляж «Южная Озерейка»;
  • пляж «Дюрсо»;
  • рекреационная зона «Мысхако»;
  • рекреационная зона «Кристалл»;
  • пляж «Малая земля»;
  • озеро «Абрау»;
  • «Святая ручка».

Дмитрий Нестеренко

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