В Новороссийске определили 12 мест для крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в 12 разрешенных местах Новороссийска. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации города.

Перед праздником спасательные службы обследуют места для купания. Всю ночь у водоемов будут дежурить сотрудники администраций округов, полиция и Служба спасения. К омовению не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В запрещенных местах для купания на побережье и водных объектах организуют патрулирование. Официальные места для массовых крещенских купаний начнут работать с 22:00 18 января до 06:00 19 января 2023 года.

В список разрешенных для крещенских купаний мест вошли:

центральный пляж Новороссийска;

пляж «Суджукская коса»;

пляж «Алексино»;

рекреационная зона «Нептун»;

пляж «Широкая балка»;

пляж «Южная Озерейка»;

пляж «Дюрсо»;

рекреационная зона «Мысхако»;

рекреационная зона «Кристалл»;

пляж «Малая земля»;

озеро «Абрау»;

«Святая ручка».

Дмитрий Нестеренко

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