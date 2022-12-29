В Сочи будут судить жителя Абхазии за попытку провоза крупной партии наркотика

В Адлерский районный суд Сочи прокуратура направила уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Абхазии, который пытался вывезти с территории РФ партию метадона в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

9 июля 2022 года 29-летний мужчина забрал из тайниковой закладки в Адлерском районе Сочи партию наркотиков. Вечером того же дня он пытался вывезти ее в Абхазию. Однако сотрудники таможни в Адлере нашли и изъяли запрещенное вещество.

На мужчину завели уголовное дело за приобретение наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ ) и попытку вывоза его за пределы страны (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Теперь уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Сейчас мужчину заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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