Бывший вице-премьер Прикамья опроверг трудоустройство в Минэкономразвития РФ

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков опроверг трудоустройство в Минэкономразвития РФ. «Нет, не трудоустроился. Бред читал, удивлен подачей. Пока в поиске работы. А тем, кто бредит — большой привет»,— заявил господин Клепиков порталу «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее информация о новом месте работы бывшего вице-премьера появилась в одном из пермских телеграм-каналов.

Антон Клепиков занимал пост вице-премьера с мая 2018-го по ноябрь 2020 года. Он также возглавлял рабочую группу по подготовке к юбилею Перми.