Рок-группа Anacondaz не смогла взыскать с пермской полиции убытки за срыв концерта

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz, о взыскании с МВД 255 тыс. руб. за срыв концерта в Перми. По информации в картотеке суда, на состоявшемся 29 декабря заседании суд принял решение в иске отказать полностью.

Концерт группы Anacondaz, артисты которой ранее высказывались против специальной военной операции РФ на Украине, проходил в Перми 23 июля в клубе «Мичурин». После четвертой песни его прервали сотрудники отдела полиции №1 городского управления МВД и потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение. В «Инвизибл Промо» заверяли, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Группа решила взыскать полученные убытки с МВД, и в конце августа компания «Инвизибл Промо» подала вышеуказанный иск. В полиции свои действия называли вынужденной эвакуацией зрителей и самих артистов, необходимость в которой возникла из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности.

Аналогичный иск Anacondaz рассматривался в Екатеринбурге, где власти и полиция отменили два запланированных на лето концерта группы, также мотивировав свое решение небезопасностью мероприятий. Ленинский райсуд Екатеринбурга также отклонил данный иск.