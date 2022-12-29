Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рок-группа Anacondaz не смогла взыскать с пермской полиции убытки за срыв концерта

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz, о взыскании с МВД 255 тыс. руб. за срыв концерта в Перми. По информации в картотеке суда, на состоявшемся 29 декабря заседании суд принял решение в иске отказать полностью.

Концерт группы Anacondaz, артисты которой ранее высказывались против специальной военной операции РФ на Украине, проходил в Перми 23 июля в клубе «Мичурин». После четвертой песни его прервали сотрудники отдела полиции №1 городского управления МВД и потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение. В «Инвизибл Промо» заверяли, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Группа решила взыскать полученные убытки с МВД, и в конце августа компания «Инвизибл Промо» подала вышеуказанный иск. В полиции свои действия называли вынужденной эвакуацией зрителей и самих артистов, необходимость в которой возникла из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности.

Аналогичный иск Anacondaz рассматривался в Екатеринбурге, где власти и полиция отменили два запланированных на лето концерта группы, также мотивировав свое решение небезопасностью мероприятий. Ленинский райсуд Екатеринбурга также отклонил данный иск.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...