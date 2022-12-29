Добыча нефти в Удмуртии выросла на 3,6% по итогу 11 месяцев 2022 года

В январе-ноябре 2022 года в Удмуртии промышленное производство выросло на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Удмуртстат, добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,9%, а объем добычи нефти показал рост на 3,6%, газа нефтяного попутного — на 4,5%.

По группе обрабатывающих производств наблюдался рост на 4,8%. Выпуск прочих транспортных средств и оборудования увеличился в 2 раза, производство бумаги и бумажных изделий — в 1,6 раза, химической и металлургической продукции — в 1,2 раза.

Однако допущен спад в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 3,7 раза. Кроме того, произведено в 2,4 раза меньше лекарственных средств и медицинских материалов, мебели — в 1,2 раза. В полиграфической деятельности и копировании носителей информации допущен спад в 1,6 раза.

Производство пищевых продуктов в целом увеличилось на 2,7%. В частности, сливочного масла изготовлено больше на 31%, сыров — на 26%, молока — на 4%. При этом на 20% снизилось производство кондитерских изделий, на 12% — пива, на 6% — колбасных изделий.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечено падение на 10,5%, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — в 1,3 раза.

Среди регионов ПФО по индексу промышленного производства Удмуртия оказалась на втором месте. Лидирует Татарстан с показателем 7%.