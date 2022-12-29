Объем безналичных платежей в Нижегородской области превысил 508 млрд рублей

Общая сумма безналичных платежей в Нижегородской области достигла 508,8 млрд руб. по итогам января-сентября 2022 года. Объем вырос на 19% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ). Средний чек составил 629 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего было совершено 809 млн операций по оплате товаров и услуг банковскими картами (+17%). Количество безналичных платежей в 26 раз превысило число операций по снятию наличных. В среднем за раз нижегородцы снимали 13,4 тыс. руб.

В Нижегородской области насчитывается 7,1 млн банковских карт — на 16% больше, чем год назад. В среднем на каждого жителя приходится две карты.

Анастасия Еремина