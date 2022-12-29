На установку стелы «Город трудовой доблести» в Казани потратят 130 млн рублей

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Казани обойдется в 129,8 млн руб. Победителем тендера стало ООО «Волга-Автодор», сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что стелу установят в сквере перед ж/д вокзалом «Казань-2». На ней будут изображены герб Казани и текст указа президента РФ Владимира Путина о присвоении этого звания.

Согласно техзаданию, подготовительные работы должны закончить до февраля следующего года, а установку — до июля. 75,7 млн руб. потратят на монтаж стелы. Деньги выделят из бюджета Казани.

"Ъ-Казань"