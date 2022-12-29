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Чайковская дума изменила порядок размещения НТО после вмешательства УФАС

Чайковская гордума исполнила предупреждение Пермского УФАС о необходимости изменить положение о порядке размещения НТО с целью исключения признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В документе ранее отсутствовал срок обращения чиновников в суд с целью демонтажа незаконно размещенных НТО на территории Чайковского, что приводило к ситуации, когда предприниматели, победившие в торгах на размещение НТО, не могли воспользоваться своим законным правом, поскольку разыгранные места были заняты предыдущими владельцами.

Пермское УФАС пришло к выводу, что положение в части регулирования принудительного демонтажа НТО нарушало антимонопольный запрет, предусмотренный законом о защите конкуренции, поскольку ставило победителей торгов в неравное положение в зависимости от того, освобождено ли разыгранное место от незаконного НТО или нет.

Чайковская дума исключила возможность возникновения ситуации неравенства победителей торгов, внеся в положение соответствующие изменения: срок для добровольного демонтажа незаконного объекта сокращен с 30 до 10 рабочих дней со дня получения уведомления о демонтаже. В случае его игнорирования местные власти должны обратиться в суд с требованием о демонтаже незаконного НТО в течение 30 рабочих дней со дня составления акта о неисполнении обязанности по демонтажу незаконного объекта.

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