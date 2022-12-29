Смартфоны и проживание в гостинице подешевели в Удмуртии на 2%

В Удмуртии в период с 20 по 26 декабря зафиксировали изменение цен на потребительские товары. В частности, на 5,3% подорожал репчатый лук, колбаса полукопченая и варено-копченая — 3,9%, бананы — 3,5%, яблоки — 3,3%, столовая свекла — 2,9%, подсолнечное масло — 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом мука пшеничная стала дешевле на 4,3%, консервы мясные для детского питания — 4%, капуста белокочанная свежая — 3,7%, черный байховый чай — 3,6%, консервы овощные для детского питания — 2,6%, колбаса вареная — 2,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости на 3,5% снизилась цена на стиральный порошок. Детские бумажные подешевели на 3,1%, смартфоны — на 2%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, снизилась средняя стоимость проживания в гостинице 4*-5* на 2,2%.