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Бизнесмена из Прикамья обвинили в незаконной добыче торфа на сумму 18 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении директора сельхозпредприятия. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя коммерческую организацию, занимающуюся реализацией сельхозпродукции, и имея опыт в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, организовал незаконную добычу и продажу торфа в Пермском районе. В результате незаконной предпринимательской деятельности бизнесмен извлек доход на общую сумму 18, 1 млн руб.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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