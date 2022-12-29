Губернатор Вячеслав Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что утром 29 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших, по словам главы региона, нет.

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели»,— рассказал господин Гладков.

Приграничные территории районов Белгородской области постоянно подвергаются обстрелам после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Разрушены десятки домов, погибли более 20 мирных жителей. С апреля в регионе ввели желтый, средний уровень террористической угрозы, с октября в области введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова