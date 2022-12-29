В Башкирии студентов, чьи отцы были мобилизованы на СВО, переведут на бюджет

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил в Telegram-канале, что на заседании ректоров вузов было принято решение оказать меры соцподдержки студентам колледжей и вузов, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. В частности, их переведут с коммерческой формы обучения на бюджетную, обеспечат бесплатным проживанием в общежитиях, студентам очной формы обучения окажут материальную поддержку.

Для получения мер социальной поддержки студенты должны обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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