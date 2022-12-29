Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии студентов, чьи отцы были мобилизованы на СВО, переведут на бюджет

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил в Telegram-канале, что на заседании ректоров вузов было принято решение оказать меры соцподдержки студентам колледжей и вузов, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. В частности, их переведут с коммерческой формы обучения на бюджетную, обеспечат бесплатным проживанием в общежитиях, студентам очной формы обучения окажут материальную поддержку.

Для получения мер социальной поддержки студенты должны обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...