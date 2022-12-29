В 2023 году на строительство дорожных объектов в Уфе направят 5,5 млрд рублей

В Уфе в 2023 году на строительство объектов дорожной инфраструктуры направят 5,5 млрд руб., выделенных в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

На полученные средства планируется реализовать инфраструктурный проект комплексной застройки «Южные ворота», предусматривающий строительство ряда объектов, а также развитие улично-дорожной сети на южном выезде из Уфы. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, «Южные ворота» позволят «грамотно перераспределить транспортные потоки» на южном выезде и «решить проблему заторов вследствие увеличения пропускной способности улично-дорожной сети».

В третьем квартале 2023 года также планируется разработать проектную документацию для строительства нового моста через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон».

В текущем году на строительство и реконструкцию дорог было направлено 5,7 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов, еще 998 млн руб. потратили на покупку 70 автобусов.

Карина Мамаева

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