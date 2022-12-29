«В нынешних условиях непростого экономического положения наш диалог с бизнесом очень важен»

Какие трудности экономика региона переживала в этом году, как реагировала на внешние обстоятельства и санкции, как адаптировалась к новым условиям, а также о том, как Банк России ведет диалог с региональными предприятиями, «Ъ-Ярославль» рассказала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Климов Фото: Павел Климов

«Все мы знаем, что в этом году предприятия региона столкнулись со значительными трудностями. Однако бизнес сумел, причем гораздо быстрее, чем ожидалось, адаптироваться к внешним ограничениям. Постепенно у многих появились новые поставщики готовой продукции, сырья и комплектующих, развивалось импортозамещение, компании вышли на новые рынки сбыта. Если говорить в целом — к осени по сравнению с весной ситуация в целом стабилизировалась.

По итогам 10 месяцев объем промышленного производства у нас в области снизился в годовом выражении на 2,1%. Сократилось производство лекарственных препаратов, транспортных средств, машин и оборудования. Но по некоторым видам экономической деятельности все-таки наблюдалась положительная динамика. Например, производство одежды выросло более, чем на 52%, электрического оборудования — на треть (30,2%), пищевых продуктов — почти на 11%. Что касается регионального сельского хозяйства, то здесь увеличилось производство молока и яиц, а вот производство скота и птицы снизилось. Причинами этого снижения являются логистические проблемы, из-за которых произошло удорожание кормовых добавок, ветпрепаратов и комплектующих, понятно, что это привело к росту себестоимости производства мяса и значительно снизило его рентабельность.

Общей проблемой всех предприятий стало увеличение цен на сырье и комплектующие. Во многом это связано с высокой долей импорта, который стал либо недоступен, либо значительно подорожал. Особенно актуальна эта проблема для фармацевтической отрасли — зарубежные компании отказываются поставлять медоборудование и комплектующие к нему. При этом доля отечественного оборудования на фарма-рынке составляет всего 27%. Актуальна эта проблема и для строительства. Парк техники строительных компаний на 80-90% состоит из импортных машин, при этом срок службы более 40% из них уже истек. Изменение логистических цепочек может продлить сроки ввода строящихся объектов на 3-6 месяцев и увеличить их стоимость как минимум на четверть (25%).

Перебои в поставках существенно влияют и на работу предприятий обрабатывающей промышленности — особенно машиностроения. В основном они связаны с санкционными ограничениями на поставку товаров и технологий двойного назначения. Проблема затронула и региональных переработчиков молока. Уход из России зарубежных производителей упаковки для молочной продукции привел к росту ее стоимости на 30-40%, а также к ухудшению качества тары. Еще одной существенной проблемой для предприятий стали также закрытие экспортных каналов и снижение спроса на внутреннем рынке. Отмена и сокращение заказов в наибольшей степени коснулись машиностроения и химического производства.

О снижении экономической активности говорит не только статистика, но и результаты опросов предприятий. Существует такой специальный показатель — индикатор бизнес-климата. Его мы рассчитываем на основании оценок предприятий — участников мониторинга Банка России. Он отражает фактические, а также ожидаемые изменения в сфере производства и спроса.

Благодаря участию ярославских предприятий в этих опросах, мы получаем информацию о текущей экономической ситуации, об ожиданиях предприятий, имеем опережающие индикаторы экономической активности, которые учитываются Банком России при принятии решения в рамках денежно-кредитной политики. А от эффективности этих решений зависит формирование необходимых условий для развития бизнеса.

Мы признательны руководителям тех предприятий, которые уже активно взаимодействуют с Банком России. И надеемся, что в мониторинге будет участвовать все больше ярославских предприятий. В нынешних условиях непростого экономического положения наш диалог с бизнесом очень важен».

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