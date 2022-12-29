В Сочи на новогодних праздниках будут следить за отсутствием промоутеров в общественных местах

В Сочи на новогодних каникулах усилят контроль за деятельностью промоутеров в общественных местах. Чтобы исключить на улицах навязчивую рекламу, сотрудники УВД и мэрии ежедневно будут проводить рейды, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Контроль за предоставлением качественных услуг, недопущением навязчивых предложений от так называемых "зазывал" и агрессивной рекламы на улицах города будет осуществляться в усиленном режиме»,— отметил замглавы Сочи Вадим Снегирев.

На законодательном уровне навязчивое предложение сервиса и услуг квалифицируется как мелкое хулиганство. Нарушителей привлекают к административной ответственности и могут арестовать на срок до 15 суток.

Татьяна Ручкина

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