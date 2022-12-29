В Уфе утвердили границы «Паровозоремонтного завода (железнодорожные мастерские)»

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии утвердило границы и режим использования территории вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Паровозоремонтный завод (железнодорожные мастерские)» на улице Вокзальная, 57 в Уфе. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Площадь территории объекта составляет 549,5 кв. м. Согласно приказу, в его границах запрещается, в частности, мусорить, строить объекты капитального строительства, прокладывать объекты инженерной инфраструктуры наземным способом, проводить земляные и иные работы, за исключением тех, которые направлены на сохранение объекта или его отдельных элементов.

Паровозоремонтный завод был основан в 1888 году. В 1968 году объект был переименован в тепловозоремонтный завод. Сотрудники предприятия занимаются, в частности, ремонтом тепловозов и колесных пар, отливкой чугунных, бронзовых и алюминиевых изделий.

Венера Хисамова

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