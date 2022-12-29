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Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился ниже 50 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, пневмонией сопровождаются семь случаев, остальные - ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 301857 человек, выздоровело 295249 человек (+53 за сутки).

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (19), Вольском (14) и Балаковском (10) районах.

Среди новых пациентов восемь детей и подростков и 14 взрослых 65 лет и старше.

Марина Ковалева

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