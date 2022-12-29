ЮУГМУ возглавит проректор Сибирского медуниверситета

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета станет проректор Сибирского медуниверситета (СибГМУ, Томск) Александр Мирошниченко. Он приступит к работе 9 января, сообщил «Ъ-Южный Урал» сам Александр Мирошниченко.

27 декабря пост исполняющего обязанности руководителя ЮУГМУ покинул Андрей Важенин, возглавлявший вуз с мая 2021 года. Он планировал принять участие в конкурсе на должность ректора, но впоследствии отказался от этого. Андрей Важенин продолжает работу в ЮУГМУ в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Александр Мирошниченко — доктор медицинских наук. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и клиническую интернатуру по специальности «Терапия». С сентября 2018 года является проректором по учебной работе СибГМУ, заведующим кафедрой фармакологии.