Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЮУГМУ возглавит проректор Сибирского медуниверситета

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета станет проректор Сибирского медуниверситета (СибГМУ, Томск) Александр Мирошниченко. Он приступит к работе 9 января, сообщил «Ъ-Южный Урал» сам Александр Мирошниченко.

27 декабря пост исполняющего обязанности руководителя ЮУГМУ покинул Андрей Важенин, возглавлявший вуз с мая 2021 года. Он планировал принять участие в конкурсе на должность ректора, но впоследствии отказался от этого. Андрей Важенин продолжает работу в ЮУГМУ в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Александр Мирошниченко — доктор медицинских наук. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и клиническую интернатуру по специальности «Терапия». С сентября 2018 года является проректором по учебной работе СибГМУ, заведующим кафедрой фармакологии.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...