Председатель СК России поручил разобраться в вопросе обеспечения жильем детей-сирот в Удмуртии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о процессуальной деятельности следственного управления СКР по Удмуртии по вопросу обеспечения детей-сирот жильем. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стало обращение двух жительниц Удмуртии в рамках личного приема. Женщины из числа детей-сирот пожаловались на нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первая обратившаяся жительница региона имеет неисполненное решение суда о предоставлении жилья. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), однако позже его прекратили. Обращения второй женщины были рассмотрены, однако проверки не проводились, уголовные дела не возбуждались и не расследовались.

Руководитель следственного управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев доложил, что после вмешательства регионального управления одной из женщин предложили жилье. Однако то ее не устроило из-за сложной транспортной доступности и состояния подъезда многоквартирного дома. Работа в данном направлении продолжается.

Во втором случае уроженка Удмуртии рассматривала возможность получить жилье в регионе, где она проходила обучение. В настоящее время она живет в Москве, однако приняла решение получить квартиру в республике. Ей также обещают оказать содействие в решение данного вопроса.

Александр Бастрыкин подверг критике работу регионального управления по этому вопросу. В частности, уголовное дело, возбужденное по статье «халатность», было прекращено, поскольку следователи не нашли состава преступлений в действиях чиновников минстроя Удмуртии. Однако круг причастных к нарушению жилищных прав детей-сирот не установлен.

В результате этого председатель СКР поручил представить доклад о процессуальной деятельности регионального следственного управления на данном участке. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил подготовить проект информации о положении дел в регионе для информирования главы Удмуртии.