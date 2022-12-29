В Пензе обвиняемый в двойном убийстве приговорен к 19 годам колонии

В Пензенской области вынесли приговор 27-летнему гражданину, который обвинялся в убийстве двоих человек и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что вечером 2 декабря 2021 года злоумышленник пришел в гости к знакомому в поселке Пролетарский Земетчинского района. В этот момент в квартире проходило застолье, к которому он присоединился. Во время общения между злоумышленником и сыном хозяина квартиры возник конфликт. Как позже рассказывал следователям фигурант, потерпевший оскорбил его умершего отца, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Выяснение отношений переросло в драку. Злоумышленник взял на кухне нож и нанес им не менее восьми ударов в область груди, шеи, ног 41-летнего потерпевшего. Его попыталась остановить 62-летняя сожительница хозяина квартиры, в ответ на это злоумышленник нанес ей не менее трех ударов ножом в грудь. Мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

После этого обвиняемый проследовал в соседнюю комнату, где находился 48-летний гость. Его он ударил ножом в живот, однако клинок ножа попал в паспорт, находившийся во внутреннем кармане куртки, и третья возможная жертва оказала нападавшему сопротивление.

Обвиняемый покинул квартиру через окно. В течение часа его обнаружили и задержали в подъезде одного из общежитий неподалеку.

Приговором Пензенского областного суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева