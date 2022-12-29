Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензе обвиняемый в двойном убийстве приговорен к 19 годам колонии

В Пензенской области вынесли приговор 27-летнему гражданину, который обвинялся в убийстве двоих человек и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что вечером 2 декабря 2021 года злоумышленник пришел в гости к знакомому в поселке Пролетарский Земетчинского района. В этот момент в квартире проходило застолье, к которому он присоединился. Во время общения между злоумышленником и сыном хозяина квартиры возник конфликт. Как позже рассказывал следователям фигурант, потерпевший оскорбил его умершего отца, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Выяснение отношений переросло в драку. Злоумышленник взял на кухне нож и нанес им не менее восьми ударов в область груди, шеи, ног 41-летнего потерпевшего. Его попыталась остановить 62-летняя сожительница хозяина квартиры, в ответ на это злоумышленник нанес ей не менее трех ударов ножом в грудь. Мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

После этого обвиняемый проследовал в соседнюю комнату, где находился 48-летний гость. Его он ударил ножом в живот, однако клинок ножа попал в паспорт, находившийся во внутреннем кармане куртки, и третья возможная жертва оказала нападавшему сопротивление.

Обвиняемый покинул квартиру через окно. В течение часа его обнаружили и задержали в подъезде одного из общежитий неподалеку.

Приговором Пензенского областного суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...