На месте бывшей котельной в Камской долине построят крупный ЖК

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и ООО «Горизонт» подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) по ул. Спешилова. Как сообщили в пресс-службе министерства, речь идет об участке площадью 88,2 тыс. кв. м на месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove». На данной территории компания планирует создать жилой комплекс, состоящий из нескольких кварталов переменной этажности, а также объектов транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства. В зданиях должны быть предусмотрены помещения для досугового центра и поликлиники. Также будет построен и передан в муниципальную собственность детский сад на 312 мест с площадкой. Кроме того, с западной стороны будет обустроен парк для отдыха граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комиссия ППЗ Фото: комиссия ППЗ

ООО «Горизонт» было зарегистрировано в Перми в апреле 2021 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель общества — Демид Кузьмичев, владелец девелоперской ГК «Оникс» и рекламного агентства «Оникс». В июле 2021-го компания «Горизонт» стала владельцем участка за ТРК «СпешиLove». Тогда господин Кузьмичев отрицал свои планы построить на этом месте жилье и сообщал, что намерен возвести здесь разгрузочный терминал. Однако весной 2022 года ООО «Горизонт» обратилось в пермскую комиссию ПЗЗ с предложением установить на участке зону жилой застройки. Тогда стало известно, что бизнесмен решил возвести на этой территории жилой микрорайон. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 9 млрд руб. В октябре этого года, стало известно, что осваивать участок планируется с помощью механизма КРТ.