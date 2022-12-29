В Казани директора компании заподозрили в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов

Полицейские Татарстана задержали 44-летнего директора компании «Кристанваль-Казань» по подозрению в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Следствие считает, что директор включил в бухгалтерскую отчетность ложные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими организациями, которые в действительности не осуществляли поставку товарно-материальных ценностей и не выполняли подрядных работ.

В итоге против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.