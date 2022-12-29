Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани директора компании заподозрили в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов

Полицейские Татарстана задержали 44-летнего директора компании «Кристанваль-Казань» по подозрению в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Следствие считает, что директор включил в бухгалтерскую отчетность ложные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими организациями, которые в действительности не осуществляли поставку товарно-материальных ценностей и не выполняли подрядных работ.

В итоге против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...